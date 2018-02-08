Uyuşturucu operasyonu

Yapılan sorgulamanın ardından zanlılardan 3’ü mahkemece tutuklanarak, cezaevine kondu. Yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen şahıslar takibe alındı.

Uluslararası E-88 Karayolu’nun Ankara istikametinde gerçekleştirilen yol kontrolleri esnasında durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, Kavanoz içerisinde toplam 218 adet Extacy Uyuşturucu hap, 2,83 gram Extacy Uyuşturucu hap kırıntıları ele geçirildi.

Gözaltına 3 zanlı, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından bir kişi serbest bırakıldı, diğer iki kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Boğazlıyan İlçesinde ise bir kişi yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda satışa hazır 4,19 gram Metanfetamin, 0,84 gram Sentetik Kannaboid, 0,25 gram Toz Esrar, 2 adet ampul ve bu ampullerden birinin içerisinde bir miktar Metanfetamin olduğu değerlendirilen maddeler ele geçirildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.