Uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat ilinden Kayseri'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrasında Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Kalkancık Mahallesi'nde şüphe üzerine 66 plakalı ticari taksi durdurularak arama yapıldı.

Yapılan aramalarda takside yolcu olarak bulunan O.S. isimli şahsın üzerinden 35 gram metamfetamin maddesi, bir adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanmak için hazırlanmış cam tüp ele geçirildi.

Taksi şoförü ve yolcu O.S. yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.