Uyuşturucu operasyonu

Bu ay içerisinde, il merkezinde iki, olmak üzere Boğazlıyan ve Sorgun ilçelerinde de birer merkeze operasyon yapıldı. Uyuşturucu madde imal ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışma kapsamında, 5 Şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, satışa hazır 73,64 gram bonzai maddesi, satışa hazır 203,01 gram Skank maddesi, 489 adet extacy hap, bin 90 lira para, paketlemede kullanılan küçük şeffaf poşetler, alüminyum folyolar ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu imal ve ticareti suçundan işlem yapılan şüpheli 2 şahıs adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.