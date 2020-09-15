Uyuşturucu operasyonu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin il merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanlara yönelik yaptıkları çalışmada şüpheli 51 yaşındaki şüphelinin üst aramasında yaklaşık 3 gram esrar bulundu. Şüphelinin Tayfur köyündeki evinde yapılan aramada 647 gram esrar, 14 gram kenevir tohumu, 4 kök Hint keneviri, 7 kök kurutulmuş 2 bin 800 gram Hint keneviri ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.