Uyuşturucu operasyonu...

BOĞAZLIYAN ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde tohumu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, ihbarı değerlendiren Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovakent Beldesi'nde şüpheli otomobili durdurarak, arama yaptı. Araç sürücüsünün üstü ile birlikte araçta yapılan aramada 2,87 gram Skunk olarak isimlendirilen uyuşturucu madde tohumu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.