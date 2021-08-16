Uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan, kullanan, sevk eden şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şehirlerarası bir otobüs Koç Emek uygulama noktasında durduruldu. Otobüs içerisinde bulunan bir şahıs üzerinde yapılan aramada 3,09 gram Metamfetamin ve 1,32 gram Bonzai maddesi ele geçirilerek, gerekli tahkikata başlandı. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Boğazlıyan İlçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Boğazlıyan Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından, Boğazlıyan İlçesinde uyuşturucu madde satan, kullanan, sevk eden şahıs/şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Şüphelenerek kontrol edilen aracın sürücü koltuğunda bulunan şahıs ile araç içerisindeki diğer üç kişinin üzerinde ve araçta yapılan kontrollerde 3 parça halinde toplam 50 gram Metamfetamin ve 1 parça halinde 0,18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Soruşturma kapsamında şahıslar gözaltına alındı, tahkikata başlandı.