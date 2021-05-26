Uyuşturucu operasyonu

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturma kapsamında koordineli olarak operasyon düzenlendi. İki şüpheli şahısın ikametlerinde yapılan aramada Ruhsatsız av tüfeği, toplamda 5 adet kutu halinde sıvı kenevir gübresi, 7/65 çapında Ruhsatsız tabanca, Kurusıkı tabanca, Ruhsatsız Av Tüfeği, 5 adet 7/65 çapında fişek ele geçirildi. Ayrıca, kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan içi alüminyum kaplı özel dolap, içerisinde 4 saksı içerisinde kenevir bitkisi, 2 pet şişe içerisinde kenevir bitkisi, 1,14 gram esrar maddesi, 1,12 gram kenevir tohumu ile hassas terazi bulundu. F.Ö.A isimli şahıs ifade işlemlerinin ardından alınan talimatlar doğrultusunda serbest bırakıldı. O.D. isimli şahıs gözaltına alınarak, şahısın gerekli iş ve işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne intikal ettirildi.