Uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yozgat il merkezi başta olmak üzere 13 ilçede 1-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında ‘Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Ticaretine’ yönelik çeşitli operasyonlar düzenlendi. Toplamda meydana gelen 5 olayda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 6’sı ifade ve işlemleri akabinde Emniyetten serbest bırakıldı. Bir kişi ise ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti’ kapsamında gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.