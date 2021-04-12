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Uyuşturucu operasyonu

YOZGAT merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 00:00
Uyuşturucu operasyonu

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 23 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Operasyonu
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