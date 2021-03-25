Uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan iki kişiden birisi tutuklandı. Yozgat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli, çalışmada bir şahsın İstanbul’dan otobüs ile Şefaatli ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisini değerlendirdi. Otobüs Yerköy ilçesinde durduruldu, yan yana oturan bir erkek ve bir kadın ile ilgili yapılan aramalarda 3 parça halinde 480,39 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçlarından yapılan işlemlerin akabinde, mahkemeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, erkek ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.