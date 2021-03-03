Uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, emniyetin takibinde bulunan şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine gözaltına alınarak, yapılar aramada 71 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şahıs sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer taraftan ihbar üzerine içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu tır durdurularak yapılan aramada 70,84 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şahıslar sorgularının ardından serbest bırakıldı.