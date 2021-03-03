Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1529
ALTIN
407.977
DOLAR
7.3182
STERLİN
10.2187
EURO
8.8423

Uyuşturucu operasyonu

YOZGAT Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda iki ayrı uyuşturucu olayı aydınlatıldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:48
Uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere göre, emniyetin takibinde bulunan şahıs, uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine gözaltına alınarak, yapılar aramada 71 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şahıs sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer taraftan ihbar üzerine içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu tır durdurularak yapılan aramada 70,84 gram sentetik kannobinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Şahıslar sorgularının ardından serbest bırakıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ARICILARA DESTEK
ARICILARA DESTEK
Kıymetini bilmeliyiz!
Kıymetini bilmeliyiz!
Mesai Saatleri güncellendi
Mesai Saatleri güncellendi
Başkan Yalçın nabız tuttu
Başkan Yalçın nabız tuttu
Başkandan konut ZiYARETi
Başkandan konut ZiYARETi
Çocuklar sahipsiz değil
Çocuklar sahipsiz değil
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim