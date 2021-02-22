Uyuşturucu operasyonu

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, Çekerek Caddesi'nde şüpheli Y.K'nin kullandığı otomobil durduruldu. Otomobil ve şüphelinin gösterdiği yerde 74 uyuşturucu hap ve 4,24 gram esrar ele geçirildi. Gözaltın alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma’ suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.