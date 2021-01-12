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Uyuşturucu operasyonu

Farklı illerden temin ettiği uyuşturucuyu Yozgat’ta sattığı ileri sürülen şüpheli mahkemece tutuklandı.

12 Ocak 2021 Salı 00:40
Uyuşturucu operasyonu

YOZGAT’ta farklı ilerden getirdiği uyuşturucunun satışını yaptığı ileri sürülen şahıs, polis tarafından yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahsın evinde 46,52 gram kubar esrar bulundu. Edinilen bilgilere göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, farklı illerden uyuşturucu temin ederek Yozgat İl Merkezinde sattığı tespit edilen şahsı takibe aldı. Yapılan çalışma sonucunda Yozgat Merkez Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi’ndeki ikametinde uyuşturucu bulundurduğu belirlenen şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi, şüpheli A. B. isimli şahsın yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramasında 81 parça halinde toplam 46,52 gram gubar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan yapılan işlemin ardından çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Operasyonu
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