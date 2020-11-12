Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1279
ALTIN
470.818
DOLAR
7.8340
STERLİN
10.3554
EURO
9.2175

Uyuşturucu operasyonu

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yozgat il merkezi başta olmak üzere 13 ilçede 1 Ekim- 5 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 60 şüpheli yakalandı.

12 Kasım 2020 Perşembe 00:36
Uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere ger, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda, toplamda 26 olay meydana geldiği, yakalanan 60 şüpheli şahıstan 7’sinin tutuklandığı, 3 şahıs adli kontrolle şartı ile birlikte 50 şahıs de serbest kaldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarını önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. Operasyonlarda, 2 bin 230,44 gram esrar, 13 adet Ekstacy, 7,92 gram Metamfetamin, 112,67 gram Bonzai, 1,33 gram Kenevir Tohumu,  152 adet Sentetik Ecza ele geçirildi. 

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11.11’DE YEŞERDiK
11.11’DE YEŞERDiK
Vekiller, asil oldu
Vekiller, asil oldu
Şebeke çökertildi
Şebeke çökertildi
TMO SATIŞINA TEPKi
TMO SATIŞINA TEPKi
MÜSİAD’tan ziyaret
MÜSİAD’tan ziyaret
Vatandaşa teşekkür
Vatandaşa teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim