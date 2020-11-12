Uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgilere ger, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda, toplamda 26 olay meydana geldiği, yakalanan 60 şüpheli şahıstan 7’sinin tutuklandığı, 3 şahıs adli kontrolle şartı ile birlikte 50 şahıs de serbest kaldı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarını önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi. Operasyonlarda, 2 bin 230,44 gram esrar, 13 adet Ekstacy, 7,92 gram Metamfetamin, 112,67 gram Bonzai, 1,33 gram Kenevir Tohumu, 152 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.