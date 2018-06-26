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Uyuşturucu ile mücadele

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, Birleşmiş Milletlerce belirlenen 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla uyuşturucuyla mücadele dünyanın ortak gündemi olduğunu söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele

YEŞİLAY Yozgat Şube Başkanı Halil İbrahim Coşkun, Birleşmiş Milletlerce belirlenen 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü dolayısıyla uyuşturucuyla mücadele dünyanın ortak gündemi olduğunu söyledi.

26 Haziran 2018 Salı 07:00
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Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu bağımlılığı sadece kullananı değil, ailesini, çevresini de son derece olumsuz etkileyen bir hastalık olduğunu vurgulayan Coşkun, uyuşturucu madde bağımlılığına karşı herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Son zamanlarda yapılan operasyonlar, ele geçirilen yüklü miktarda uyuşturucu binlerce gencin hayatını kurtardığının altını çizen Coşkun, ‘’Bunun yanı sıra tedavi alanında yapılan, arzı azaltan uygulamalar da her geçen gün daha da gelişme gösteriyor. Aynı zamanda toplumun duyarlı kesimlerinin bir araya geldiği sivil kuruluşlar da değişik vasıtalarla uyuşturucu ile mücadele etmekteler” dedi.

Uyuşturucu bağımlılığına karşı önleme, koruma ve rehabilitasyon çalışmalarını Türkiye geneline yaygınlaştırdıklarını anlatan Coşkun; “Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız eğitimlerle anaokulundan yetişkin dönemine kadar herkes kendi yaş gruplarına göre bilgi sahibi oluyor. Türkiye genelinde başlatmış olduğumuz bağımlılık önleme temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı dünyada benzeri olmayan dev bir çalışma. Bugüne kadar TBM ile 13 milyon çocuğumuza ulaştık, dokunduk. Bunların yanı sıra bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği verdiğimiz YEDAM ile bağımlılarımızı hayata tekrar kazandırıyoruz. Çok yakında ise bağımlıları rehabilite edecek ve bağımlılık döngüsünün önüne geçecek Türkiye Rehabilitasyon Modeli ile hayata geçireceğimiz Türkiye Rehabilitasyon Merkezleri de bağımlılarımızın temiz bir şekilde hayata atılmalarını sağlayacak” diye konuştu.

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