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Uyum sağladılar

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından yürütülen ‘Sosyal Uyum Projesi’ kapsamında Türk ve Suriyeli çocuklar çeşitli etkinliklerle bir araya geldi.

Uyum sağladılar

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından yürütülen ‘Sosyal Uyum Projesi’ kapsamında Türk ve Suriyeli çocuklar çeşitli etkinliklerle bir araya geldi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Uyum sağladılar

Proje kapsamında Türk ve Suriyeli çocuklar Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda çocuk hakları konusunda bilgilendirildi. Daha sonra çocuklar, çeşitli oyunlarla kaynaşıp, eğlendiler. Aynı zamanda savaşın ve mülteci olmanın psikolojisinden uzak kaldılar. Bu etkinliklerle çocuklara Türk misafirperverliği gösterilirken, birlikte yaşam kültürü öğretilmeye çalışıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘’Dünyanın her yerindeki çocukların haklarını da ilimizdeki tüm çocukların haklarını da korumak bizim görevimizdir. İlimizde örnek olacak sosyal hizmet ve çocuk odaklı projeler devam edecektir’’ dedi.

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