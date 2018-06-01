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Uyum Projesine devam

AİLE ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Uyum Projesi kapsamında Türk ve Suriyeli çocuklara yönelik etkinliklerle bir araya gelmelerine olanak hazırlamaya devam ediyor.

Uyum Projesine devam

AİLE ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Uyum Projesi kapsamında Türk ve Suriyeli çocuklara yönelik etkinliklerle bir araya gelmelerine olanak hazırlamaya devam ediyor.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Uyum Projesine devam

İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından Müzeyyen Çokdeğerli ilkokulunda eğitim gören mülteci ve sığınmacı ülke çocukları, hakları konusunda bilgilendirildi. Sonra Türk arkadaşları ile çeşitli oyunlarla hem kaynaşıp hem eğlenceli zaman geçirdi. Aynı zamanda savaşın ve mülteci olmanın psikolojisinden uzak kaldı. Bu etkinliklerle yine mülteci ve sığınmacı çocuklara Türk misafirperverliği gösterilmeye, birlikte yaşam kültürü öğretilmeye çalışıldı.

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