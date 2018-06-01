Uyum Projesine devam

İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından Müzeyyen Çokdeğerli ilkokulunda eğitim gören mülteci ve sığınmacı ülke çocukları, hakları konusunda bilgilendirildi. Sonra Türk arkadaşları ile çeşitli oyunlarla hem kaynaşıp hem eğlenceli zaman geçirdi. Aynı zamanda savaşın ve mülteci olmanın psikolojisinden uzak kaldı. Bu etkinliklerle yine mülteci ve sığınmacı çocuklara Türk misafirperverliği gösterilmeye, birlikte yaşam kültürü öğretilmeye çalışıldı.