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Uyum eğitimi bugün başlıyor

Yozgat’ta, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 3 gün sürecek olan uyum eğitimi bugün başlıyor.

01 Eylül 2021 Çarşamba 00:38
Uyum eğitimi bugün başlıyor

Öğrenciler, okullara belirli saatlerde gidecek, okula alışmaya başlayacak ve öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecek. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okulların her biriminde salgından korunmak maksadıyla dezenfektan malzemeleri bulundurulması için gerekli hazırlıkların tamamlandığını, öğrencilerin yüz yüze eğitim için beklendiğini bildirdi. Yazıcı, ‘’Tüm sınıflar ve okullarımızda dezenfekte ve temizlik işlemleri tamamlanarak, öğretmenlerimiz ve çocuklarımız için hazır hale getirildi. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından gönderilen ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı da okullarımıza yapıldı. 6 Eylülde öğrencilerimizin sıralarının üzerinde kitapları hazır bulunacaktır’’ dedi.

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Uyum Eğitimi Bugün Başlıyor
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