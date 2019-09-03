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Uyum eğitimi başlayacak

YENİ eğitim-öğretim yılında okul öncesi, anasınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıflara kayıt olan öğrencilerin bir hafta sürecek 'okula uyum eğitimi' Perşembe günü başlayacak

Uyum eğitimi başlayacak

YENİ eğitim-öğretim yılında okul öncesi, anasınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıflara kayıt olan öğrencilerin bir hafta sürecek 'okula uyum eğitimi' Perşembe günü başlayacak

03 Eylül 2019 Salı 00:00
Uyum eğitimi başlayacak

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bir öğretim yılının daha sevinç, heyecan ve mutlulukla başlayacağını söyledi. Yazıcı, ‘Sevincimizin daim, heyecan ve mutluluğumuzun kalıcı olması dileğiyle, 2019 - 2020 öğretim yılının göz nurumuz evlatlarımıza, baş tacımız eğitim çalışanlarına ve saygıdeğer velilerimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım’ dedi.
Yazıcı, umudumuz olan evlatlarımızın, umut ve mutluluk kaynağı, gönüllerin mimarı meslektaşlarına da seslendi. Yazıcı, ‘Çocuklarımızın zihin ve gönül bağını kurarak, umutların filizlendiği, yeni umutların mutlulukla birleştiği sevgi, şefkat yuvası okullarımıza yeniden hoş geldiniz. Sağlık ve esenlik içerisinde bir öğretim yılı geçirmemiz dileğiyle eğitimin her kademesinde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederim’ diye konuştu. 
 

Son Güncelleme: 02.09.2019 15:37
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