Uyum eğitimi başlayacak

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, bir öğretim yılının daha sevinç, heyecan ve mutlulukla başlayacağını söyledi. Yazıcı, ‘Sevincimizin daim, heyecan ve mutluluğumuzun kalıcı olması dileğiyle, 2019 - 2020 öğretim yılının göz nurumuz evlatlarımıza, baş tacımız eğitim çalışanlarına ve saygıdeğer velilerimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım’ dedi.

Yazıcı, umudumuz olan evlatlarımızın, umut ve mutluluk kaynağı, gönüllerin mimarı meslektaşlarına da seslendi. Yazıcı, ‘Çocuklarımızın zihin ve gönül bağını kurarak, umutların filizlendiği, yeni umutların mutlulukla birleştiği sevgi, şefkat yuvası okullarımıza yeniden hoş geldiniz. Sağlık ve esenlik içerisinde bir öğretim yılı geçirmemiz dileğiyle eğitimin her kademesinde çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederim’ diye konuştu.

