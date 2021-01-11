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Uymayana ceza

Yozgat'ta Aralık ayında Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 421 kişiye ceza uygulandı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:49
Uymayana ceza

YOZGAT’ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirleri Aralık ayında ihlal eden 421 kişiye 877 bin 680 lira ceza kesildi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, aralık ayında uygulanan, maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 275 kişiye 542 bin 38 lira, izolasyon ve karantina kurallarına uymayan 13 kişiye 27 bin 450 lira,  sosyal mesafe ihlali yapan 92 kişiye 271 bin 292 lira, maske takmayan 41 kişiye de 36 bin 900 lira olmak üzere toplam 421 kişiye 877 bin 680 lira ceza uygulandı.

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Uymayana Ceza
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