Uymayana ceza

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hafta sonu uygulana sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı. Bu kapsamda kentte tedbirlere uymayan 137 kişiye 378 bin 988 lira ceza uygulandı.
08 Aralık 2020 Salı 00:27
YOZGAT’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 137 kişiye 378 bin 988 lira ceza kesildi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hafta sonu uygulana sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı. Bu kapsamda kentte tedbirlere uymayan 137 kişiye 378 bin 988 lira ceza uygulandı.