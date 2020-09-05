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UYMAMAK KUL HAKKIDIR!

Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Covit-19 tedbirlerine uymayanları uyardı. Yozgat il genelindeki camilerde Cuma vaazında da Korona Virüsü ve alınan tedbirler ele alındı, cemaat kurallara uymaya çağrılıp, uyarılarda bulunuldu.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:10
UYMAMAK KUL HAKKIDIR!

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, Millet olarak nice zorlukları birlik-beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla aştığımızı hatırlatarak, yaşanılan salgın hastalığın etkisini arttırdığı bu günleri de tedbir, temizlik ve sorumluluk bilinciyle atlatacağımızı söyledi. Müftü Sezik, Covit-19 tedbirlerine uymamanın kul hakkı olduğuna da dikkat çekti. Yozgat’taki tüm camilerde Cuma Vaazında Covit-19 salgını ve alınan tedbirlere uyulması konusuna ayrıldığını bildiren Müftü Sezik, ‘’Bizlere emanet olarak verilen sağlığın korunabilmesi de temizliğe olan riayetimize bağlıdır. Bundan dolayı içerisinde bulunduğumuz salgın hastalığa karşı temizliğimize azami dikkat etmeliyiz. Ellerimizi sık sık su ve sabunla, en az 20 saniye ovalayarak, yıkamaya özen göstermeliyiz. Tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmalıyız. Zorunlu birlikte olunması gereken ortamları sık sık havalandırmalıyız. Sosyal mesafeye, kendimizin ve çocuklarımızın maske kullanımına özen göstermeli, ağız ve burnumuzun kapalı olduğundan emin olmalıyız’’ dedi. Müftü Sezik, toplumsal olarak sosyal ilişkileri güçlü olan bir millet olduğumuza vurgu yapıp, bu süreçte kendimize, ailemize ve toplumumuza karşı yapacağımız en güzel iyiliğin, salgın hastalığa karşı tedbiri elden bırakmamak olduğunu anlattı. Müftü Sezik, ‘’Nitekim bir adam Resûlüllah (sav)’e ‘Ey Allah’ın Resulü! Devemi bağlayıp da mı Allah’a tevekkül edeyim, yoksa bağlamadan mı tevekkül edeyim?’ diye sorar. Resûlüllah (sav), ‘Önce onu bağla, sonra Allah’a tevekkül et!’ buyurarak tedbirli davranmamız gerektiğine işaret etmişlerdir. Bundan dolayı yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı, hem de çevremizdekilerin sağlığını korumak için tedbirli davranmalıyız. Aksi halde kendi sağlığımızın yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmamalıyız’’ diye konuştu. Müftü Sezik, kalabalık ortamlardan uzak durarak, cenaze namazlarına katılımın azaltılması, taziye ve benzeri ziyaretlerin gerçekleştirilmemesi gerektiğini bildirdi. Müftü Sezik, ‘’Ahirete birçok ibadetle gittiği halde kul hakkına riayet etmediğinden dolayı iflas eden kişilerden olmamak için tedbirli olmalı, her bir ihmal ve kusurumuzun hem insanlara hem de Cenâbı Hakk’a karşı bize vebal yükleyeceğini unutmamalıyız. Bulaşıcı hastalığı bulunan bir kişiyle musafaha etmeyerek onu geri gönderen Allah Resûlü, bizleri ‘Bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba çıkarsa o bölgeden de ayrılmayın!’ şeklinde salgın hastalıklara karşı uyarmıştır. Bundan dolayı Covid-19 pozitif ve temaslı kişiler ev izolasyon kurallarına dikkat etmeli, sağlık personelinin söylediği süre boyunca evde kalmalıdır. Evde kalındığı süre boyunca da (14 gün), pozitif kişi, evde yaşayan diğer kişilerle ortak (havlu, terlik vb) eşyaları kullanmamalı ve ayrı odada kalmalıdır. Nitekim Hz. Peygamberimizin emri gayet açıktır, ‘Hastalık taşıyan kişi, sağlam kişinin yanına gitmesin!’ Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerimizi aldıktan sonra Peygamberimiz (sav)’in ‘Allah’ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver’ duasını dilimizden düşürmeyelim’’ ifadelerini kullandı.

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UYMAMAK KUL HAKKIDIR!
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