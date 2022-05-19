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Uygulayarak öğrendiler

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü tarafından Müze Günü etkinlikleri düzenlendi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 00:50
Uygulayarak öğrendiler

İlk olarak müzeyi gezen öğrenciler daha sonra Yozgat’ın tanıtım filmini izledi. Daha sonra müzenin bahçesinde düzenlenen kazı alanında uygulamalı olarak kazı çalışmaları yaptı. Çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlenen etkinlikte öğrenciler hem eğlendiler, hem öğrendiler. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, “18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü çerçevesinde öğrencilerimize yönelik çeşitli etkinlikler düzenledik. Eğlenerek öğrenmeleri, müzenin akıllarında hoş bir seda bırakmasını istedik. Konferans salonumuzda Yozgat tanıtım filmini seyreden çocuklarımız müzemizi gezdiler. Bahçede yarışmalar düzenledik. Bilimsel kazı çalışmaların nasıl yapıldığını görmeleri için de bahçemizde kendi yaptığımız bir kazı alanı yaptık. Öğrenciler kazı yaparken nasıl yapıldığını öğrenirken, tarihi eserlerin de önemini kavramış oldular. Bütün müze çalışanlarımızın ve müzelere gönül veren herkesin 18 Mayıs Müze Gününü kutluyorum” dedi.
Haber Merkezi

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Uygulayarak öğrendiler
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