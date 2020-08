UYGULAMALI UYARI

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile birlikte farkındalık denetimi yaptı. Meydan yerinde yapılan denetimde Vali Polat, bütün iş yerlerini ziyaret ederek hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanılması gerektiğini, mutlaka kurallara uymalarını istedi. Kurallara uymadığını, dezenfektan bulundurmayan bazı meydan yeri esnafına ise uyarılarda bunuldu, ikinci kez kural ihlali yapılması durumunda ise gerekli cezai işlemin yapılacağı bildirildi. Meyden yerinde yapılan denetim sonrasında açıklamalarda bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhurbaşkanlığının talimatları, İçişleri Bakanlığının genelgeleri ile her gün olduğu gibi bu günde farkındalık denetimine kendisi ile birlikte Belediye Başkanı ve diğer arkadaşları ile birlikte esnafı vatandaşı uyarmak için sokaklarda olduklarını söyledi. Denetimlerin her gün devam ettiğini vurgulayan Vali Polat, burada amaçlarının vatandaşı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek olduğunu ifade etti.

CEZA DEVREDE

Önce uyardıklarını, maske konusundaki algıyı yönetmeye çalıştıklarının altını çizen Vali Polat, ‘’Maske konusunda çok büyük sıkıntımız kalmadı. Şuanda vatandaşımızın çoğu maske takmayı öğrendi ve bundan sonrada maske takmaya devam edeceğiz. Ama esnafımızdaki eksiklikleri görüyoruz onları uyarıyoruz. Amacımız ceza kesmek değil esnafımızı vatandaşımızı bilinçlendirmek. Tekrar tüm esnaf ve vatandaşlarımızdan lütfen kendi ve toplumumuzun sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini istiyorum. Özellikle düğün sahiplerimizden, düğün salonu işleten esnafımızdan rica ediyoruz. Tedbirlere uyalım. Şuan en büyük sıkıntı düğünlerde. Arkadaşlarımız düğünlerde denetimlerini yapıyorlar. Ama sadece denetim ile değil bu bilinci artık kendimiz oluşturmak zorundayız. Pandemi sürecini atlatana kadar böyle yaşamak zorunda olduğumuzu bilmemiz lazım. Evimizden çıkarken maskesiz çıkmamamız lazım. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uysunlar’’ dedi.

SIKINTIMIZ YOK

Ağustos ayının yaz ayı olduğunu, gurbetteki vatandaşların memleketlerine dönme ayı olduğunu, düğün ayı, bayram ayı olduğunun altını çizen Vali Polat, ‘’Rakamlar artacak eksilecek. Şuan için hiçbir sıkıntımız yok. İki hastanemiz çalışıyor. Sağlıkçılarımız çalışıyor. Evlerdeki takiplerimiz devam ediyor. Her gün tüm ilçelerimizde evde temaslı olan vatandaşlarımızın kontrolleri devam ediyor. Arkadaşlarımız pozitif olup ta evlerinde müşaade altında olan vatandaşlarımızın evde olup olmadıklarının kontrollerini yapıyorlar. Özellikle pozitif olup ta dışarıda gördüğümüze kesinlikle ceza yazıyoruz. Onda uyarı yok. Önemli olan hastalarımızı evde tedavi etmek, evde kalmalarını sağlamak’’ diye konuştu.

EVDE BAKIMA GEÇTİK

Vali Polat, hastanelerin hastaları hastanede yatırmamalarının sebebinin sayılardan dolayı olmadığını, artık evde bakıma geçilmesinden dolayı pandemili ve temaslı hastaların hastanelere yatırılmadığına vurgu yaptı. Hastanelerdeki yatak sayılarında bir sıkıntının bulunmadığına da vurgu yapan Vali Polat, ‘’Hem Üniversite hem de Şehir hastanemizin ikisini koordine ediyoruz. Her hafta iki hastanemizin yöneticileri ile görüşüyoruz. Nerede eksiğimiz var neler yapılması gerektiğini, şuana kadar hiçbir sıkıntı çekmedik. Hastanelerimizde yerimiz var, yoğun bakım sıkıntımız yok. Ama özellikle temaslıları evde kontrol altına almak zorundayız. Çünkü tüm temaslıları hastanede yatırmıyoruz. Temaslıları da her gün emniyet ve jandarma ekiplerimiz evlerinde kontrol ediyor ve etmeye de devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.