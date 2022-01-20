UYGULAMALI KREŞ EĞiTİMi

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Yozgat Halk Eğitim Merkezinde, okul öncesi öğretmeni Özge Kara tarafından yetişkinlere Çocuk Gelişimi ve Bakımında Temel Bilgiler ve Etkinlikler Kursu veriliyor. Kursta, 0-6 yaş okul öncesi çocuğunun, dil gelişimi, psikomotor gelişimi, ruh sağlığı konuları işlenip şarkı, sanat etkinlikleri, çocuk oyunları, fen ve matematik etkinliklerinden yararlanılarak uygulama faaliyetleri ile çocuk gelişimine yönelik bilgiler öğretiliyor. Kursta, bir okul öncesi çocuğunun evde ya da okulda 1 gününü nasıl geçirmesi gerektiğini anlatarak ve uygulamalı olarak gösterdiklerini ifade eden Özge Kara, kursa genelde annelerin katıldığını söyledi. Kursta öğrettikleri her şeyin çocuklara yönelik olduğunu belirten Kara, kurs sürecinin toplam 574 saat olduğunu ve kurs sonrasında sertifika verildiğini belirtti. Kara, kurs sürecinde kursiyerlere daha sonra da kullanabilecekleri, örnek etkinlik dosyaları hazırladıklarını ifade ederek, ‘’Biz bu kursu daha bilinçli anneler yetiştirmek amacıyla veriyoruz. Buraya gelen kursiyerler de genelde ‘Keşke bekarlar ve nişanlı kişiler bu kursu alsa, çocuk nasıl yetiştirilir, dünyaya ve çevreye nasıl kazandırılır, öğrenseler’ diyorlar’’ dedi. Kursiyerlerden Fatma Başkurt da kursa çocuklarını daha iyi anlamak, daha iyi yetiştirmek için geldiğini söyleyerek, ‘’ Ben ev hanımıyım. Kursumuzdan çok memnunum. Çok öğretici bir kurs oldu benim için, farklı etkinlikler yaptık. Çocukları anlama tekniğini de gösteriyor hocamız. Çocukların iç dünyasına yönelik çalışmalar yaptık. Çok renkli çalışmalar yapıyoruz. Benim bile hoşuma gidiyor’’ diye konuştu.

İŞ İMKANI SUNUYOR

Kurs sonrasında verdikleri sertifikalar ile kursiyerlerin iş imkanı bulduğunu vurgulayan Özge Kara, aldıkları sertifikalarla özel okullarda, kreşlerde ve diyanete bağlı kreşlerde görev yapabildiklerini altını çizdi. Çocuk Gelişimi ve Bakımında Temel Bilgiler ve Etkinlikler Kursuna her yaştan insanın katılabileceğine değinen Kara, ‘’Çalışmayı düşünmeseler bile çocuğun seviyesine inmeyi, gelecek nesillere katkıda bulunmayı isteyen, bütün anne-baba diğer yetişkinlere yönelik uygun bir kurs. Kursumuza katılmak isteyenler internetteki Halk Eğitim Merkezi sayfamızdan ya da kurumumuza gelip başvuru yapabilirler’’ dedi. •Sümeyye İlhan•