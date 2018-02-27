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Uygulamalı girişimcilik eğitimi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası İle Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlendi.

Uygulamalı girişimcilik eğitimi

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası İle Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlendi.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Uygulamalı girişimcilik eğitimi

Dört gün sürecek olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yozgat Odalar ve Borsalar Akademik Danışmanı Dr. Mehmet Kara tarafından gerçekleştirilecek. Kursu başarı ile bitiren girişimci adayları sertifikalarını aldıktan sonra daha önce belirlemiş oldukları iş fikirlerini hayata geçirecekler. 25 girişimci adayının katıldığı kurs için Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Alımlı yaptığı açıklamada, "İlçemizde bu anlamda yoğun bir talep vardı ve bu talebi karşılama adına çalışmalarımızı başlattık. Kısa sürede kursumuzu açtık. Ticaret ve Sanayi Odası olarak Akdağmadeni ilçemizde bundan sonraki süreçlerde de bu tip faaliyetlerin devam edeceğiz. Ticari faaliyetler konusunda girişimci adaylarımıza her türlü desteği vermeye hazırım" dedi.

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