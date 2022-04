Uygulamalı farkındalık eğitimi

Yozgat İl Müftülüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen uygulamalı eğitime İl Müftüsü Ali Gülden’de katıldı. Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı Afet Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım tarafından Müftülük personeline önce teorik olarak eğitim verildi. Deprem anından nelerin yapılması gerektiği, binanın nasıl tahliye edilmesi gerektiği konularından bilgiler veren Yıldırım, AFAD çantasında nelerin olması gerektiği, neden AFAD çantasına ihtiyaç duyulduğu noktasında katılımcıları bilgilendirdi. Yıldırım daha sonra yangın söndürme tüpünün nasıl kullanıldığı, yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği noktasında da uygulamalı olarak eğitim verdi. Yılmaz verdiği teorik eğitimde, afet denilince ilk olarak akla depremin geldiğini söyledi. Yıldırım, depremin ne zaman olacağı hakkında bir öngörünün olduğun, bilim insanları bu konuda yaptığı çalışmalar neticesinde depremin hangi bölgelerde meydana geleceğini jeolojik çalışmalar neticesinde tespit edebildiklerini dile getirdi. Fay hatlarının hareketliliğinden dünyanın oluşumundaki evrelerden ve jeolojik yapıdan dolayı ne yapıyorlar? Nerede, hangi noktalarda meydana geleceğini ve de depremin şiddetini yaklaşık olarak tahmin edilebileceğini vurgulayan Yıldırım, ‘’Ama tahmin edilemeyen kısmı ne? Zamanı yani ne zaman olacağını hiç kimse bilemiyor. Maalesef deprem için de şu ana kadar bir erken uyarı sistemimiz yok. Bakın hava olayları için var. Erken uyarı sistemi iki gündür hava durumunda ne diyordu? Salı günü Yozgat ilinde kar yağışı bekleniyor diyordu. Bugün kar yağdı. Az çok hava durumu tahmin edilebiliyor, ama deprem için henüz böyle bir erken uyarı sistemimiz söz konusu değil. Bize düşen nedir o zaman? Ne zaman olacağını bilmediğimiz bir afet için her zaman hazırlıklı olmak, her zaman hazırda beklemek, beklenmeye ona karşı hazırlık yapmaktır. Bu anlamda bu eğitimleri düzenliyoruz. Bu anlamda bu tatbikatları yapıyoruz. Bu anlamda toplumun tamamına afete hazır ve dirençli bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Deprem öncesinde binalarımızın güvenliğinden emin olacağız depreme dayanıklı binaları tercih edeceğiz, aile afet acil durum planı yapacağız’’ dedi.

Yıldırım’ın eğitiminin ardından deprem tatbikatına geçildi. İki kez siren ile ikaz verilerek gerçekleştirilen tatbikatta, birinci ikaz sireninde Müftülük binasında bulunan personeller, kendi odalarında masaların yanlarına eğilerek kafalarını koruyup ikinci ikaz sirenini beklediler. İkinci ikaz sireninin ardından ise merdivenlerin duvara yakın tarafından kafaları ellerinin arasında binayı hızlı bir şekilde tahliye edip toplanma alanına gittiler. Deprem tatbikatı sonrasında ise yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Yapılan yangın tatbikatında ise yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağı ve yangına nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak anlatıldı. Tatbikat sonrasında konuşan İl Müftüsü Ali Gülden ise, AFAD müdürlüğünden gelen eğitmenlerin bugün müftülükte muhtemel afetlere karşı nasıl korunması gerektiğiyle ilgili bir uygulamalı deprem anı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirtti. Arkadaşlarının büyük bölümünün buna iştirak ettiğini hatırlatan Gülden, ‘’Ben doğrusu 30 yıla yakındır devlet kademelerinde farklı alanlarda görev yaptım. İlk defa böyle bir tatbikata da iştirak etmiş oldum. Bir vesile ile ben katkı sunan arkadaşlarımıza AFAD birimimizde teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak millet olarak bizleri yaşanması muhtemel her türlü afetten, beladan, musibetten korusun. Ama böyle bir sıkıntıyla da karşılaştığımızda onun üstesinden nasıl geleceğimizi bilmiş olmamız da bir o kadar önemli inşallah. Bu bilgiler çerçevesinde önümüzde önce tedbir alarak daha sonra muhtemel sıkıntılar olursa da o sıkıntıların üstesinden gelme adına bugünün teknolojisinin önümüze sunduğu fırsatları değerlendirerek bu sıkıntıların üstesinden gelmeyi düşünüyoruz’’ diye konuştu.

Daha sonra Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı Afet Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım İl Müftüsü Ali Gülden’e AFAD çantası hediye etti.