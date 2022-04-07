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Uygulamalı anlattılar

Yozgat Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yürütülen eTwinning faaliyetleri kapsamında yapılan ‘Bir Tık Uzakta Dünya 2’ projesi dahilinde ‘Bir Dikili Fidanım Var’ etkinliği gerçekleştirildi.

07 Nisan 2022 Perşembe 00:58
Uygulamalı anlattılar

Sakarya İlkokulu 2/E sınıfı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte 50 adet çam fidanı dikildi. Sınıf öğretmeni Feride Kılıç Ateş rehberliğinde Spor Vadisi bölgesinde gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine öğrenci velileri de katılım sağladı. Yapılmış olan etkinlikte öğrenciler çevre duyarlılığını aşılamak istediklerini belirten Ateş,” Bitki yetiştirme, ağaç dikme ana temalarını öğrencilerimize uygulamalı olarak göstermek istedik. Gelecek nesillere bırakacağımız yaşanılabilir bir Dünya ve çevre açısından oldukça önemli. Bu anlamda eTwinning faaliyetleri kapsamında yapılan ‘Bir Tık Uzakta Dünya 2’ projesi dahilinde ‘Bir Dikili Fidanım Var’ etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğimize öğrencilerimizin velileri de katılım sağlayarak bizlere destek oldular. Bu kapsamda katılım sağlayan ve etkinliğimizi yapmakta bizlerde destek olan herkese teşekkür ederim. İnşallah bu tarz etkinliklerimizi sürekli yapacağız” dedi.

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