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Uygulamadan memnunlar

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen 'Tedavi Arası Günleri' büyük bir ilgiyle devam ediyor.

22 Şubat 2022 Salı 00:35
Uygulamadan memnunlar

Hasta ve hasta yakınları ile buluşma günleri kapsamında Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve idare ekip Çocuk  Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi Servisinde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek sohbet ettiklerini dile getiren Kozan, "Hastalarımız ile tek tek tanışarak hal ve hatırlarını sordu. Amacımız daha kaliteli bir hizmet vermektir sizlerin görüşleri bizler için çok değerli ve önemlidir. Ben, idari ekibim ve tüm çalışanlarımız sizlerin ve yakınlarınızın daha kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Yapılan etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını dile getiren hasta ve hasta yakınları, hastane ve çalışanlarına sağlamış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

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