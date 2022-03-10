Uygulama hastanesi açılmalı

Keven, konuşmasında şunları kaydetti; “Yozgat Sarıkaya ilçemiz termal su kaynakları yönünden zengin bir ilçe olduğu için burada 2020 yılında Bozok Üniversitesine bağlı Sarıkaya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu ısrarlarımızla birlikte açıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu an 1 ve 2'nci sınıfta yaklaşık 130 öğrenci Sarıkaya'da eğitim alıyor ancak önümüzdeki yıl uygulamaya geçmeleri gerekiyorken Sarıkaya'da yapılan veya temeli atılan bir Uygulama Hastanesi yok. Sarıkaya Fizik Tedavi Uygulama Hastanesi’nin bir an önce ihale edilerek hem eğitime hem de bölge halkının hizmetine kazandırılması gerekiyor” dedi.

Keven, fizik tedavi alanında bölgenin önemli merkezlerinden olabilecek Sarıkaya’da Fizik Tedavi Uygulama Hastanesi’nin yapımı için yatırım kararının açıklanmasını talep etti.

