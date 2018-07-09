Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 31°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98734
ALTIN
184.778
DOLAR
4.5584
STERLİN
6.0708
EURO
5.3619

Uygulama eğitimi

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Mali Destek Programı, ‘Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi – Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Programları’ kapsamında başarılı bulunarak, destek almaya hak kazanan projelerin uygulama aşaması başladı.

Uygulama eğitimi

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Mali Destek Programı, ‘Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi – Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Programları’ kapsamında başarılı bulunarak, destek almaya hak kazanan projelerin uygulama aşaması başladı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
29 Okunma
Uygulama eğitimi

Başarılı proje sahiplerine verilecek olan proje uygulama eğitimlerinin tarih, yer ve eğitim içeriği de belirlendi. Başarılı proje sahiplerinin bulundukları ildeki ilgili eğitimlere katılmaları gerektiğine dikkat çekildi. Projeyi uygulama sürecinde yürütecek olan proje personelinin eğitimlere katılımının projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından önemine dikkat çekildi. ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, Yozgat’taki eğitimlerin kurum binasında 18 Temmuz tarihinde ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası’nda yapılacağını söyledi. Yaklaşık 2,5 saat sürecek olan eğitim çalışmasında katılımcılara, ‘Proje Uygulamaları ve Sözleşmeler, Raporlamalar, Ödemeler, Satın Alma ve İhale Süreçleri’ konularında bilgi verilecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kurslar ilgi görüyor
Kurslar ilgi görüyor
Yapılandırma anlatıldı
Yapılandırma anlatıldı
6 Okula beyaz bayrak
6 Okula beyaz bayrak
Restore devam ediyor
Restore devam ediyor
Sırçalı’da mesire alanı
Sırçalı’da mesire alanı
Ezanı en güzel o okudu
Ezanı en güzel o okudu

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim