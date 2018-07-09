Uygulama eğitimi

Başarılı proje sahiplerine verilecek olan proje uygulama eğitimlerinin tarih, yer ve eğitim içeriği de belirlendi. Başarılı proje sahiplerinin bulundukları ildeki ilgili eğitimlere katılmaları gerektiğine dikkat çekildi. Projeyi uygulama sürecinde yürütecek olan proje personelinin eğitimlere katılımının projenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından önemine dikkat çekildi. ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, Yozgat’taki eğitimlerin kurum binasında 18 Temmuz tarihinde ORAN Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası’nda yapılacağını söyledi. Yaklaşık 2,5 saat sürecek olan eğitim çalışmasında katılımcılara, ‘Proje Uygulamaları ve Sözleşmeler, Raporlamalar, Ödemeler, Satın Alma ve İhale Süreçleri’ konularında bilgi verilecek.