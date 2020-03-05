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Uygulama Eğitimi

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, 2019 yılı mali destek programı kapsamında destek almaya hak kazanan yararlanıcılar ile proje uygulama sürecinin ilk aşamasını oluşturan başlangıç toplantısı ve uygulama eğitimleri programını netleştirdi.

05 Mart 2020 Perşembe 03:36
Uygulama Eğitimi

Uygulama eğitimlerinde, proje süreçleri içerisinde gerçekleştirilecek tüm aşamalar detaylı bir şekilde anlatılacak. Proje sahiplerinin projelerini başarılı bir şekilde uygulayabilmeleri için bu eğitimlere katılımlarının önemli olduğu belirtildi. Proje başvuru sahipleri adına katılım sağlayacak olan kişilerin, proje uygulama süresi boyunca projeyi yürütecek olan personeller olmasına dikkat edilmesi istendi. Projeyi yürütecek olan personelin değişmesi gerekiyor ise, eğitime projeye yeni atanacak olan personelin katılması daha uygun olacağına vurgu yapıldı. Yozgat, Sivas, Kayseri illerinde üç ayrı günde gerçekleştirilecek olan başlangıç toplantısı ve uygulama eğitimleri için tarih ve yer bilgisi de netleşti. Yozgat’ta Oran Yatırım Destek Ofisi’nde 10 Mart 2020 Salı Günü yapılacak eğitim toplantısı saat 13.00’da başlayacak.  Eğitim çalışmalarına, Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nden Ömer Bulut, Ergülü Tatlılıoğlu katılacak. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Yavuz Portakal, Ayhan Çelik, Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nden Mine Öztürk, Osman Selek, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Mehmet Durmaz, İsmail Kala eğitimleri takip edecek.

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Uygulama Eğitimi
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