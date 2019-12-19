UYGULAMA BAŞLIYOR

Çekerek ilçesinde bugün saat 10.30’da Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerindeki mükelleflere, yarın da saat 10.00’da Yozgat’taki mükelleflere yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacak. Daha önce, Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır mükelleflerinin katılımı ile Sarıkaya’da, Sorgun ve Saraykent’ten mükelleflerin katıldığı toplantı Sorgun’da, Boğazlıyan ve Yenifakılı’dan mükelleflerin katılımıyla Boğazlıyan’da bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun belgelerin, taraflar arasında güvenli, sağlıklı bir biçimde dolaşımının sağlanması, verimlilik, zaman artışı ile ticari hayatın hızlandırılması amacıyla geliştirilen e-belge dönüşüm sürecinin 2010 yılında ihtiyari olarak e-Fatura ve e-Defter uygulaması ile başlayacağı hatırlatıldı. Daha sonra 2013 yılı itibariyle aşamalı olarak belirli şartları taşıyan mükelleflerin zorunlu olarak kapsama alınması ile genişletilerek, birçok sektörü, mükellef grupları arasında elektronik belge kullanımının yaygınlaştırıldığı kaydedildi. Tebliğdeki düzenlemelerin mükelleflerin önemli bir kısmını kapsayan değişiklikler içerdiğine de dikkat çekildi. ‘Bu sebeple, 2019 yılı Aralık ayı süresince Sivil Toplum Kuruluşları, Ticaret Odaları, Meslek Odaları gibi kuruluşlara yönelik olarak bilgilendirme toplantılarının yapılmasının uygun olacağı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Defterdarlığımıza yazılı olarak bildirilmiştir. Defterdarlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde, ilçelerimizdeki mükellef sayıları dikkate alınarak, bazı ilçelerin birleştirilerek, belirlenen program çerçevesinde bir ilçede bilgilendirme toplantısı yapılması uygun görülmüştür’ denildi. Toplantıların bugüne kadar diğer ilçelerde yapıldığı bugün Çekerek, yarın da Yozgat’ta yapılacak toplantılarla etkinliğin tamamlanacağı kaydedildi. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, uygulamada, verilerin elektronik ortamda alınması, arşivlenmesi gibi köklü değişiklikler getirdiğinden, tüm mükelleflerin yapılacak toplantılara katılması, vergisel mevzuata gönüllü uyum açısından büyük önem arz ettiğinin altı çizildi.