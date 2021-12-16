UYGULAMA BAŞLADI

Alınan karar Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 6 Aralık 2021 tarihinde tüm akademisyen, idari personel ve öğrencilere yazılı olarak tebliğ edildi. Üniversitenin toplu taşıma araçları servisten kaldırıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat önderliğinde, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin desteği ile Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ ve Bilal Şahin yerleşkesi içerisinde yer alan bölgede, toplu taşıma güzergahları Kasım ayında gerçekleştirilen Yozgat Belediyesi Meclis Toplantısı’nda yeniden belirlendi. Bu doğrultuda, toplu taşıma araçlarının Erdoğan Akdağ Doğu Kampüsü Dolaşım Hattını kullanarak, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İletişim Fakültesi üzerindeki otobüs duraklarına otobüslerin uğrama zorunluluğu getirildi. Yeni uygulama haricinde otobüslerden inilmemesi istendi. Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından verilen servis hizmetine ise 13 Aralık 2021 tarihi itibariyle sonlandırıldı. Karşılaşılan aksi durumların ivedi olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Genel Sekreterliğine iletilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ancak uygulamanın ilk günlerinde sorunların yaşadığı belirtilerek, en kısa sürede giderilmesi istendi. •HABER MERKEZİ•