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Üyelerden ruhsat talebi

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin bazı üyeleri harçsız silah ruhsatı alma talebinde bulunduklarını, bu konuda yasal düzenleme talep etti.

Üyelerden ruhsat talebi

YOZGAT İl Genel Meclisi’nin bazı üyeleri harçsız silah ruhsatı alma talebinde bulunduklarını, bu konuda yasal düzenleme talep etti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Üyelerden ruhsat talebi

Yozgat İl Genel Meclisi Üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlar toplantısında, muhtarlara silah alırken harç ödemeyecekleri müjdesini verdiklerini hatırlattı. Meclis üyeleri, muhtarlara tanınan yasal haktan kendilerinin de faydalanmak istediğini, muhtarlardan daha fazla mesai ve sorumluluk üstlendiklerini dile getirdi. Mevcut yasal düzenlemede harç ödeyerek silah ruhsatı aldıklarını ifade eden meclis üyeleri, tıpkı muhtarlar gibi harçsız silah ruhsatı almayı ve görevi bırakmaları durumunda da muhtarlar gibi harç ödemeden silah ruhsatı almak istediklerini yetkililere duyurdu.

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