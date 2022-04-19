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Üyeler ve gönüllüler ile iftar

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından iftar programı düzenlendi.

19 Nisan 2022 Salı 00:36
Üyeler ve gönüllüler ile iftar

Dernek üyelerinin ve dernek gönüllerinin katılımıyla sağlanan iftar programında birlik ve beraberlik mesajı verildi. Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, birliğin, beraberliğin, yardımseverliğin ve hoşgörünün ayı olan ramazan ayında ve gönüllülerimizle iftar yemeğinde bir araya geldiklerini belirtti. SORGED’in kurulduğu yıldan bu yana her sene düzenli olarak yapılan iftar programı iki yıl aradan sonra bu yıl yeniden yapıldı. Dernek tarafından iftar programlarının geleneksel hale getirdiklerini belirten Uğuz, “ Pandemiden dolayı iki yıldır iftar programı düzenleyemedik. Bu sene şükürler olsun pandeminin kalkması ile birlikte bizlerde programlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Derneğimizin üyeleri ve gönüllüleri ile beraber iftar programında bir araya geldik. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı, yardımlaşma, dayanışma, birbirinin farkında olma ve en ulvi değerlerimize sahip çıkmaktır. Böyle bir mübarek günde, bir iftar sofrasında, gençlerimizle beraber olmaktan ve misafir etmekten büyük bir onur duyduk. Bu mübarek günde sofralar ancak davetlilerin bir araya gelmesi ile anlam kazanır. Gençlere her zaman kapımız açık ve onlar bizim en değerli misafirlerimizdir. Bu anlamlı günde sohbet eşliğinde çay içmek ise en keyiflisiydi. Katılım sağlayan gençlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Son Güncelleme: 18.04.2022 20:27
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