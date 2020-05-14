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Üye bildirim zorunluluğu

Dernekler, üyelerin giriş çıkışlarını 45 gün içerisinde bildirecek.

14 Mayıs 2020 Perşembe 02:29
Üye bildirim zorunluluğu

YOZGAT Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hakkı Yurtlu, Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Kanununun 23’üncü maddesinde değişiklik yapıldığını söyledi. Yurtlu, ‘’Yapılan değişiklikle derneklere, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin kimlik bilgilerinin, kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 45 gün içinde il/ilçe sivil toplumla ilişkiler birimlerine bildirme yükümlülüğü getirilmiştir’’ dedi.

Yurtlu, değişiklikle beraber, vatandaşların derneklere üye olup olmadıklarını, istifa ettilerse istifalarının işleme konulup konulmadığını e-Devlet Kapısı İçişleri Bakanlığı e-Hizmet alanından sorgulayabileceklerini kaydetti. Yurtlu, ‘’Böylece dernek üyelerinin istifa etmiş olduğu halde dernek yönetiminin istifasını işleme koymamasından kaynaklanan geçmiş dönemde yaşanan birçok hukuki problem ve mağduriyet anında giderilebilecek. Sivil toplum kuruluşlarının genel kurullarında yaşanan rekabetler nedeniyle; istifa etmediği halde istifası bildirilerek üyelikten düşürülenler, üyeliklerini takip avantajı elde edebilecekler. Adlarında Türk ve Türkiye kelimesi gibi izne tabi kelime kullanmak ve kamu yararı statüsü almak için başvuracak derneklerin bu hakkı elde edip edemeyeceği ve böyle bir yükümlülüğü taşıyıp taşıyamayacaklarına ilişkin kararlar etkin verilebilecek. Kamu kurumlarının görev alanları çerçevesinde oluşturulan kurullarına katılacak, en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşları kısa bir süre içinde belirlenebilecektir’’ diye konuştu.

Yurtlu, aynı Kanun ile Dernekler Kanununa eklenen Ek Madde 2 ile derneklerin her türlü iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapılabileceklerini anlattı. Yurtlu, ‘’Bu düzenlemeye istinaden siyasi partiler ve sendikalarda olduğu gibi e-Devlet Kapısı üzerinden dernek üyeliğinden istifa edilebilmesi imkanı kısa bir süre içerisinde hizmete sunulacaktır. Bununla birlikte, Dernekler Yönetmeliğinde yapılacak düzenlemelerle; dernek kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması, defterlerinin tutulmasına ilişkin iş ve işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilebilecektir’’ ifadelerini kullandı.

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