UYARIDA BULUNULDU

Vali Polat, Kurban Bayramı dolayısıyla yolculuğa çıkacak olan vatandaşlara ‘’Lütfen kendinizin ve sevdiklerinizin güvenliği için trafik kurallarına uyarak hareket edin’’ uyarısında bulundu. Vali Polat, Muslubelen Uygulama Noktasını ziyaret ederek sürücülerle sohbet etti. Vali Polat, bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen sürücülerin yoğunlukla kullandığı E-88 Karayolunda yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğun önüne geçebilmek için denetimlerin artırıldığını bildirdi. Vali Polat, ''Herhangi bir kaza anında, ön ve arka koltukta emniyet kemeri kullanımının yüzde 45 oranında hayat kurtardığını unutmayın. Sizin ve sevdiklerinizin can güvenliği için seyahatiniz boyunca emniyet kemerini takınız. Kenidinizi ve yakınlarınızı düşünün'' diye konuştu.