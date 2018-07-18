UYARI AFiŞLERi ASTILAR

‘Sokak Hayvanlarını koruyalım. Onları aç ve susuz bırakmayalım’ yazılı afişlerin asıldığı kesimlerde, vatandaşlar da çalışma yapanlara destek verdi. Dernek Başkanı Ali Ünal, ‘’Cadde ve sokaklarında afiş çalışmamızda bizlere destek veren Sinem ve arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızı sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Onların ağzı, dili yok. Kimseye zararı olmadıkları gibi faydaları da sıralamakla bitmez. Doğal dengenin korunup, geleceğimizi aydınlık günlere taşıyabilmek için sokak hayvanlarının ölümlerine izin verilmemesi gerekir. Aç ve susuzluklarını gidermeleri noktasında herkesin duyarlı olmasını bekliyoruz’’ dedi.