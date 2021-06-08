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UYARDIK, HAKLI ÇIKTIK!

Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu, ırmak üzerine yapılan HES’lere karşı verdikleri mücadele ile yaptıkları uyarıların dikkate alınmadığını, son yağışlarla yaptıkları uyarının ne kadar yerinde olduğunun gözler önüne serildiğine dikkat çekti.

08 Haziran 2021 Salı 00:05
UYARDIK, HAKLI ÇIKTIK!

Yozgat'ın Çekerek ve Aydıncık ilçelerinden geçip, Tokat'tan devam eden Çekerek Irmağı üzerine yapılan HES'ler sonucunda, ırmak yatağının değiştiği, bunun sonucunda da sel felekatlerinin sıkça yaşanmaya başlanıldığı belirtildi.
Çekerek Irmağı Özgür Kalsın Platformu, Çekerek Irmağında verdikleri kavgada haklı olan tarafın kendileri olduğunu, HES projelerinin propagandasını yapan sermayedarların Çandır Köyündeki yaşanılan selin verdiği zararların sorumlusu bulunduklarını duyurdu. Platformun kendi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 3 Haziran 2021 tarihinde bölgede yaşanan yoğun yağış ve dolunun Çekerek Irmağı yatağında bulunan Çandır köyünde bir doğal afete yol açtığı hatırlatıldı. Açıklamada, ‘’Oysaki bölgede yıllardır yaşanan yoğun yağışlar olmasına rağmen biriken yağmur suları mevcutta olan dere yataklarından Çekerek Irmağına akıyordu. Bugün ise yolunu bulamayan yağmur suları tarlaları basmış, ortaya istenmeyen görüntüler çıkmıştır’’ denildi. Dere yataklarının yolunu değiştirip, bin yıllarca akıp yatağını kuran Çekerek Irmağının yatağının bir kaç ayda makinaları ile değiştirildiğini ileri sürülen platform açıklamasında, selin verdiği zararların sebebinin ırmak yatağının makinalarla değiştirilmesinden kaynaklandığı belirtildi. ‘’Sadece bölgemizde değil Ülkenin dört bir yanında her gün bu haberleri almaktayız ve görmekteyiz ki ülkenin dört bir yanı bu zehirli sarmaşıklara dolmaktadır’’ denilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
‘’Öyle bir sarmaşık ki her geçen gün bizim olan, doğanın olanın, yaşamın olan bütün güzellikler alıp yok etmektedir. Dün baktığımız deremiz, ırmağımız, ormanımız, dağımız kalmamış ve bunların yerini bir avuç adamın çek defterleri doldurmuş vaziyette. HES’lere karşı köy köy gezip gelecek felaketleri çevre hakkına anlatan Akademisyen ve aktivist arkadaşlarımız işte tam da bugünü ve bundan sonra ki yarınları tarif ediyorlardı. Oysa sermaye ve işbirlikçileri ‘cennete çevireceğiz’ dedikleri Çeker Irmağı ve yatağını cehenneme çevirdiler. Yüzyıllardır akan ırmak yatağını değiştirip, özgür akan ırmakları betonlara gömen, Anadolu’nun en ücra köşesini bile talana çeviren bu zihniyet bugün yaşanan ekolojik krizin sebebidir. Bizler dün de bugün de haklı olan, doğru olan tarafta saf tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Doğru olan Çekerek Irmağının özgür akmasıdır. Yanlış olan ise talan projelerine derelerimizi, ırmaklarımızı kurban etmeleridir. Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu olarak Çandır köyüne geçmiş olsun dileklerimizi yolluyoruz. Yöre halkımızın yanındayız ve her bir toprağına, taşına, suyuna sahip çıkacağız.’’ •Seyfi Çelikkaya•
 

Son Güncelleme: 07.06.2021 18:06
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HAKLI ÇIKTIK!UYARDIK
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