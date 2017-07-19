Utku ‘Gazi Meclis’te

Yozgatlu Utku Tan Kızıltaş, darbe kalkışması ile 12 yaşında tanışan Türk çocuklarından. 15 Temmuz akşamı milletin meclisinin bombalandığını öğrenen Utku, harçlıklarını bir mektupla Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a göndererek boyundan büyük bir irade ortaya koymuştu.

Vatansever Utku Tan’ın anlamlı hareketini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı’daki tarihi konuşmasında milyonlarla paylaşmıştı.

Cumhurbaşakın Recep Tayyip Erdoğan'ın Yenikapı'daki "Demokrasi Ve Şehitler Mitinginde" bahsettiği Utkutan Kızıltaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik etkinlikleri kapsamında tamiri için harçlıklarını gönderdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret ederek, son halini yerinde gördü.

Oldukça duygulu anlar yaşayan Utku Tan, bu ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuğu oldu. TBMM Özel Gündemli toplantısına TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın davetlisi olarak katılan Utku Tan, oturum sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Erdoğan, vatansever, koca yürekli Utku’ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, alnından öptü.

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Utku Tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’a, “Allah sizleri ve vatanımızı her daim korusun. İnşallah o günleri hiçbir çocuk, hiçbir Türk insanı yaşamaz. Sizleri seviyor, her gün dua ediyorum” dedi.

Utku Tan Kızıltaş, daha sonra Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağlayan Kılıç, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın misafiri oldu.

Milletvekili Yusuf Başer’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. Başer, Utku Tan Kızıltaş’a TBMM’yi gezdirerek, bilgi verdi.

Milletvekili Başer, Utku Tan Kızıltaş’ın, harçlıklarını meclisin tamiri için göndererek büyük bir vatanseverlik örneği sergilediğini söyledi.

Başer; “Allah bizleri Utku gibi vatansever, imanlı gençler yetiştirmemizi sağlasın. Utku’yu yetiştiren anne-babasından da Allah razı olsun. Çok güzel bir evlat yetiştirmişler. Utku kardeşimle, böyle bir hemşerim olduğu için çok gurur dolu ve mutluyum” diye konuştu.

