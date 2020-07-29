Usulsüzlük iddiası

TÜRKİYE’nin ilk şehir hastanesi olma özelliğini taşıyan Yozgat Şehir Hastanesi yerleşkesindeki bir alanın ‘Sağlık Alanı’ dışında gösterilerek yapılan ‘Medikal Çarşı’ içerisindeki işyerlerinin yüksek bedelle eczanelere kiraya verilmesinin yasal olmadığı ileri sürüldü. Yürütmenin durdurulması için Yozgat İdare Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilmek üzere Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Hakimliği’ne dava açılması talebinde bulunuldu. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü aleyhinde açılması talep edilen dava dilekçesinde, Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki yönetmeliğe aykırı davranıldığı savında bulunuldu. Yönetmenlikte, Diş hekimlerince açılan poliklinikler, muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum, kuruluşu bulunan binalar ile bahçesi ve müştemilatında serbest eczane açılamayacağına yer verildiği hatırlatıldı. Yozgat Şehir Hastanesi yerleşkesi içerisinde bulunmasına karşın, ‘Sağlık Alanı’ dışında gösterilmeye çalışılan alanda inşa ettirilen ‘Medikal Çarşı’ içerisindeki işyerlerinden üçünün eczanelere yüksel bedel ile icara verildiği iddia edildi. Dava talebi dilekçesinde, ‘Yozgat Şehir Hastanesi'nin konumlandırıldığı alanda, hastanenin müştemilatında eczane açılmasına izin vermiş, bu eczanelere mevzuata aykırı olarak ruhsat verilmesine karar vermiştir. Mevzuata aykırı biçimde ruhsat verilen eczaneler, plan, kroki ve belgeler incelendiğinde görüleceği üzere, hastane bünyesine dahil olacak şekilde, hastane giriş-çıkış yolu üzerinde ve hastane poliklinik girişi yönünde hasta girişlerinin sağlandığı bölümde bulunmaktadır’ denildi. Yüklenici şirketin, düzenlemeyi dolanarak, ‘eczanelerin bulunduğu alanı müştemilat kapsamında değilmiş gibi’ göstermek adına ifraz yoluna gittiği de ileri sürüldü. Yozgat Şehir Hastanesi’nin ticari alanlar kiralama amaçlı teklif toplama ihalesi kitapçığında, eczanelere kiralanmak üzere inşa edilen ticari alanların hastanenin bir eklentisi durumunda olduğunun açıkça görüldüğü, hastanenin ve eczanelerin konumlandığı parsellerin imar planında halen ‘sağlık tesisi alanı’ olarak geçtiği ifade edildi. Yozgat başta olmak üzere Ankara, Elazığ, Adana, Kayseri gibi İllerde yapımı tamamlanan, hizmete giren Şehir Hastaneleri incelendiğinde bahçe yada müştemilatlarında inşa edilen yapılarda eczane ruhsatı verilmediği, eczane açılamadığının da altı çizildi.