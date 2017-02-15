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Üşüdüler

15 Şubat 2017 Çarşamba 06:00
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Yozgat’ta son iki gündür etkili olan soğuk ve ayaz pazarcı esnafını da etkiledi. Salı günleri tezgah açan köylü pazarcılar soğuk ve ayaz hava nedeniyle kısa sürede ürünlerini satarak pazar yerini terk etti.

Üşüdüler
Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte, ortaya çıkan sert ve ayaz hava dondurucu soğuklara sebep oluyor. Özellikle sabahın ilk saatleri ve öğleden sonra etkisini sürdüren sert ve dondurucu soğuklar küçük çocuklar ve yaşlı vatandaşları derinden etkilerken, araç sahipleri de boşalan akülerini şarj ettirerek araçlarını çalıştırabiliyor.
Yozgat’ta her hafta Salı günleri kurulan köylü pazarı da soğuk ve ayaz havadan nasibini aldı. Pazarcılar teneke kutuların içerisinde ateş yakıp ısınmaya çalışırken, başta süt ve süt ürünleri olmak üzere ellerindeki ürünleri öğleye kadar satarak pazar yerini terk etti.
Soğuk ve ayazın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.
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