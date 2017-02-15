Kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte, ortaya çıkan sert ve ayaz hava dondurucu soğuklara sebep oluyor. Özellikle sabahın ilk saatleri ve öğleden sonra etkisini sürdüren sert ve dondurucu soğuklar küçük çocuklar ve yaşlı vatandaşları derinden etkilerken, araç sahipleri de boşalan akülerini şarj ettirerek araçlarını çalıştırabiliyor.

Yozgat’ta her hafta Salı günleri kurulan köylü pazarı da soğuk ve ayaz havadan nasibini aldı. Pazarcılar teneke kutuların içerisinde ateş yakıp ısınmaya çalışırken, başta süt ve süt ürünleri olmak üzere ellerindeki ürünleri öğleye kadar satarak pazar yerini terk etti.