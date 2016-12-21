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Üşüdüler!

21 Aralık 2016 Çarşamba 05:28
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Yozgat’ta her hafta Salı günleri kurulan köylü pazarı dondurucu ayaza yenik düştü. Öğleden önce tezgah açan pazarcılar kısa süre içerisinde pazarı terk etmek durumunda kaldı.

Üşüdüler!
Yozgat’ta Salı günleri hal girişine kurulan ve genellikle köylü pazarcıların ürünlerini satışa sunduğu Pazar, dondurucu soğuk ve ayaz nedeniyle erken dağıldı. Termometrelerin eksi 10 dereceyi gördüğü Yozgat’ta, köylü pazarcılar da satabildikleri ürünleri satarken, kalan ürünleri toplayıp pazar yerini erken terk etti. Hal içinde satış yapan pazarcılar ve balıkçılar ise meyve kasaları yakarak ısınmaya çalışırken, bazı pazarcılar ise meyve ve sebzeleri donmaması için battaniyelerle örtmek durumunda kaldı.

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