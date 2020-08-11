Üstyapıya yöneldi

BOĞAZLIYAN Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte daha önce başlatılan yol yapım çalışmalarında önemli bir mesafe aldı. İlçede altyapısı tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarına ağırlık verildi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘’İlçemizde güvenilir ve rahat ulaşım sağlamak için, üst yapı çalışmalarına azami özenle devam ediyoruz. Boğazlıyan’ımızı hep daha ileriye taşımak için olumsuzlukları ortadan kaldırıyor, daha düzenli ve daha güzel hale getiriyoruz’’ dedi. Başkan Coşar, geçen yıl caddelerin, sokakların modern, estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen yol yapım, onarım çalışmalarının bu yıl da devam ettirildiğini bildirdi. Başkan Coşar, geçen yıl 102 bin 400 metrekare çevre düzenlemesi çalışması yaptıklarını bu yıl da daha kalan mahallelerde ve alanlarda çalışmalar yapılırken, yeni projelerinde devreye sokulduğunu kaydetti.