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Üsküp’ten Kosova’ya!

27 Ocak 2017 Cuma 06:08
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Yozgat Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Yozgatlı öğrenciler kadim Türk şehirleri olan Üsküp ve Kosova’yı ziyaret ettiler.

Üsküp’ten Kosova’ya!
Yozgat Valiliği ile Oran Kalkınma Ajansı arasında yapılan protokol ile Yozgat’ta 9 ve 10’uncu sınıf öğrencileri, şehit çocukları, sevgi evleri, Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği evlerinde kalan çocuklar dahil 2 bin öğrenciye verilen Değerler Eğitimi’nin ardından kura ile çıkan öğrenciler Makedonya ve Kosova gezisine gitti.

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte kurada ismi çıkan öğrenciler gezinin ilk gününde Makedonya’nın Üsküp şehrine gitti. Burada 2 gün konaklayan kafile, tarihi ve turistik yerleri gezdikten sonra Kosova’ya geçti.

Kosova’da Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi ve Kosova savaşının yaşandığı meydanı gezen öğrenciler daha sonra Üsküp’te Fatih Sultan Mehmet Han’ın yaptırdığı ve Sultan Reşat’ın üzerinde namaz kıldığı tarihi köprüyü, Büyük İskender Meydanı ve Koca Mustafa Paşa camini ziyaret etti.

Gezinin üçüncü gününde Ohrid şehrine geçen öğrenciler, Ohrid Kalesi, Pir Mehmet Hayati Hz. Halveti Dergahı ve Türbesi, Kalkandelen şehrinde Alacalı Cami, Harabeti Tekkesi, Manastır şehrinde tarihi ve turistik yerler, Resne kentinde İttihat ve Terakki kurucusu Resneli Niyazi Konağı ziyaret edildi.

Geziden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler, bu imkanı kendilerine verdiği için Vali Kemal Yurtnaç’a teşekkür ederek, “Katıldığımız bu gezi bizlere oldukça faydalı oldu. Buralarda Osmanlının izleri halen duruyor. Bu yerleri gördüğünüzden dolayı kendimizi çok şanslı hissediyoruz ve geçmişimizle gurur duyduk. Bizleri bu geziye yollayan Valimiz Kemal Yurtnaç’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

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