Ürünlerini sergilediler

Fuar açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Hasan Bakır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Parlak, “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarımızın açılışında bizleri onurlandıran İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal'a, Şube Müdürümüz Hasan BAKIR'a okul ve kurum müdürlerimize teşekkürlerimi arz ederim” dedi. Türkiye’nin bölgesel ve küresel lider olmasının her şeyden evvel bilim temelli bilimsel üretimle ve bunun teknolojiye dönüşmesi ile mümkün olacağına değinen Parlak, “Bilim Fuarımızda ziyaretçilerimiz, proje hazırlayan öğrencilerimiz tarafından projeleri hakkında bilgilendiriliyor. Bilim fuarımız uygulamalı etkinliklerle ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyor. Hem öğrenecek hem de eğlenebileceğiniz TÜBİTAK bilim fuarımıza tüm halkımızı bekliyoruz” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ise, “Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları icatlar ile dopdolu bir TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açılışımızı gerçekleştirdik. Tüm halkımızın öğrencilerimizin yapmış oldukları teknolojik icatları okullarımızda görmelerini tavsiye ederim” şeklinde konuştu. Öcal son olarak, “Öğretmen ve öğrencilerimize TÜBİTAK 4006 bilim fuarına yapmış oldukları icatlardan ve emeklerinden dolayı teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi