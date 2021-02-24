Ürünlere Başkent talip

YENİFAKILI ilçesinde Üretici Kadınlar Birliği tarafından üretimi yapılan ürünlere Ankara Büyükşehir Belediyesi talip oldu. Kadınlar tarafından üretilen organik ürünlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından alınarak, kendi mağazalarında satışa sunacağı, bir bölümünü de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacağı bildirildi. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, ‘’Ankara Büyükşehir Başkanlığı Bozkırın hanımlarının ürettiği ürünleri satın almaya başladı. Mansur Yavaş başkanımızın talimatıyla Halk Ekmek bünyesindeki mağazalarda Yenifakılı Üreteci Kadınlar Birliği (YÜKA) ürünlerinin satışına başlanıyor’’ dedi. Başkan Yalçın, oldukça verimli geçen görüşmelerde şimdilik 3 bin kilo ürün satışı anlaşması yapıldığını bildirdi. Yalçın, ‘’Bozkırın emeği değerlendirilmeye başlandı. Özellikle hanım istihdamını artıracak olan bu anlaşma bize yeni kapılar açabilecektir’’ diye konuştu.