Ürünler sergilendi

10-11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim yılı boyunca hazırlandıkları çalışmaları sundukları yılsonu sergisine Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, okul müdürü Talat Şahin, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin hazırladığı sergiyi gezen ziyaretçiler, sergide bulunan çalışmaları yakından inceleyerek öğrencilerden çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler aldılar. Sergi sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Yılmaz, “Şehit Sedat Nezih Özok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Bakımı Hizmetleri bölümünde eğitim öğretim gören öğrencilerimiz yıl boyu yaptıkları çalışmaları burada sergilemişlerdir. Öğrencilerimizin açmış olduğu yılsonu sergisinde el emeği göz nur ile üretilen birbirinden güzel ürünleri inceleyerek öğrencilerimizden bilgi aldık. Sergilenen bu ürünler 1 yılın birikimi ve emeğidir. Bize bu sergiyi hazırlayan başta okul müdürümüz Talat Şahin’e, Müdür Yardımcısı Zübeyde Özgür Moran’a, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi. •Haber Merkezi•