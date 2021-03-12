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ÜRTiM RENKLENiYOR

Akdağmadeni ilçesinde KOP tarafından verilen destekle hayata geçirilen ‘Üretim yap renk kat’ projesi kapsamında açılan kursta üretilen ürünler sergilendi.

12 Mart 2021 Cuma 00:04
ÜRTiM RENKLENiYOR

AKDAĞMADENİ ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün proje ortaklığını yaptığı, Akdağmadeni Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan KOP SOGEP destekli ‘KOP ile üretim yap renk kat’ adlı proje doğrultusunda açılan kurslarda hazırlanan ürünler sergilendi. Kaymakam Mustafa Demir, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, proje kapsamında üretim yapan kadınların el emeklerinin yer aldığı sergiyi birlikte gezdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karabulut, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yılmaz Sufracı, proje yürütücüsü Rüveyda Erten Özalp, projenin detayları ve yaptıkları atölye çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sergide kadınların el işçilikleri göz kamaştırdı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, büyük bir özveri ve emekle hazırlanan ürünler için emeği geçenlere teşekkür etti. Yalçın, bu zaman kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de üreterek, aile ekonomisine destek olmaya çalışan kadınların her daim yanlarında olmaya devam edeceklerini bildirdi. Yalçın, ‘’Akdağmadeni Belediyesi üretimi arttıran, ilçe ekonomisini canlandıracak, özellikle kadınlarımızın dahil olduğu böylesine güzel çalışmalara destek vermeye devam edecektir’’ diye konuştu. 

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ÜRTiM RENKLENiYOR
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